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Dar gelirli vatandaşlar için konut fırsatı

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Giriş: 11.09.2023 13:00
Geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program sonrası detaylar merak konusu oldu. Peki OVP'de konut sektörüne ilişkin hangi mesajlar yer aldı? İşte detaylar...
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Dar gelirli vatandaşlar için konut fırsatı
Dar gelirli vatandaşlar için konut fırsatı
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