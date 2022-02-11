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Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira

İHA
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Giriş: 11.02.2022 12:12
Adana’nın Kozan ilçesinde bu yıl dalında dip fiyatı gören narenciye ürünlerini kadınlar yöresel lezzetlere dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Kırsal mahallerde kazan kaynatan kadınlar, 1 TL’ye dalında satılan narenciye ürünlerinin tatlısını yaparak 30-50 kat fazla fiyata satışa sunuyor.
Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira
Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira
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