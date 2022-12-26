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Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru Afyon’da! Dünyanın her yerine ulaşıyor

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Giriş: 26.12.2022 15:02
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde üretilen mermerler, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Türkiye'nin bu alandaki ihracat rekorunu elinde tutan şehirde, İscehisar mermeri en önemli istihdam kalemleri arasında da yer alıyor.
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