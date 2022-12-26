Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru Afyon’da! Dünyanın her yerine ulaşıyor

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde üretilen mermerler, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Türkiye'nin bu alandaki ihracat rekorunu elinde tutan şehirde, İscehisar mermeri en önemli istihdam kalemleri arasında da yer alıyor.

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