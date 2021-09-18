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Cumhurbaşkanlığından yabancı yatırımcı için reklam filmi! "Türkiye tecrübeli ortağınız"
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan İngilizce reklam filminde "İyi bir yatırım yolculuk yapmak gibidir. O yolculuğa sağlam bir yol arkadaşıyla çıkmak gerekir. Seninle birlikte mücadele eden, gücüyle fark yaratan, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir yol arkadaşı. Tam yol ilerleyebilmen için tecrübesini konuşturan, her zorluğa göğüs geren, yeni fırsat yolları gösterebilen bir yol arkadaşı. Türkiye yıllara dayanan yatırım tecrübesiyle yol arkadaşınız olmaya hazır. Siz de hazırsanız, gelin birlikte yol alalım, yatırım hedeflerinize birlikte ulaşalım" denildi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi logosu bulunan filmde 'Türkiye, tecrübeli ortağınız' mesajı yer aldı.
Dikkat çeken reklam filmi; BBC, Bloomberg, CNN ve Euronews gibi uluslararası kanallarda yayınlanıyor.