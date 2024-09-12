12 Eylül 2024, Perşembe
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu'nda konuştu. Enflasyona ilişkin önemli mesajlar veren Yılmaz, "Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 40'lı rakamları göreceğimizi tahmin ediyoruz" dedi. Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 41,5 olarak açıkladı.