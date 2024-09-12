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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon açıklaması

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 09:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu'nda konuştu. Enflasyona ilişkin önemli mesajlar veren Yılmaz, "Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 40'lı rakamları göreceğimizi tahmin ediyoruz" dedi. Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 41,5 olarak açıkladı.
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