16 Aralık 2023, Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz memur emeklisi için zam oranı verdi!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz katılığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacağını belirtirken, asgari ücret için ise "İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur" ifadelerini kullandı.