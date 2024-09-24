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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Borsada vergi gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Borsada vergi gündemimizde yok

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 15:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, “Borsa ve kripto vergileri gündemimizde yok. Enflasyon muhasebesi gündemden düşecek. Yatırımları gözeten çalışmalar yönetiyoruz. Amacımız orta vadede enflasyon ve faizleri düşürmek. Enflasyon ve büyüme birbirini destekliyor.” dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu değerlendirdi.
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