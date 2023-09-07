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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşına zam açıklaması: Dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz

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Giriş: 07.09.2023 15:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz." dedi.
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