Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Şimşek BAE’de

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yılmaz ve Şimşek bir dizi görüşme sonrası Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek.

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