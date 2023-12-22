22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyon ivme kaybediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyon ivme kaybediyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2023 11:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. Yılmaz, "Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü" dedi.
’’Enflasyon ivme kaybediyor’’
''Enflasyon ivme kaybediyor''
Turkuvaz Medya’da ekonomi zirvesi
Turkuvaz Medya'da ekonomi zirvesi
Etiketlerde asgari ücret fırsatçılığı
Etiketlerde asgari ücret fırsatçılığı
Emekli dilekçesi ne zaman verilmeli?
Emekli dilekçesi ne zaman verilmeli?
Çalışan emekliye ikramiye ne zaman?
Çalışan emekliye ikramiye ne zaman?
Sakarya’da alt yapı sorunu çözüldü
Sakarya'da alt yapı sorunu çözüldü
Ekonominin kalbi Turkuvaz’da atacak!
Ekonominin kalbi Turkuvaz’da atacak!
Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücrette zam aralığı netleşti!
Asgari ücrette zam aralığı netleşti!
Star Rafinerisi kapasite artırıyor
Star Rafinerisi kapasite artırıyor
Bu rakam ilk defa söylendi!
Bu rakam ilk defa söylendi!
Kredi kartı faizlerinde artış yok
Kredi kartı faizlerinde artış yok
Daha Fazla Video Göster