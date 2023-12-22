Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyon ivme kaybediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. Yılmaz, "Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü" dedi.