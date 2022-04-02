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Çorum’da tonlarca soğanı yol kenarına döktüler! İnceleme başlatıldı

A Haber
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Giriş: 02.04.2022 10:04
Çorum'un Alaca ilçesinde tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Alaca ilçesinde Yozgat çıkışına doğru tonlarca soğan çuvalları görüldü. Soğanların döküldü alanda çok ağır kokular yayılıyor. Alaca Belediyesi konuyla ilgili soruşturma başlattı. Konuyla ilgili yetkili ekipler inceleme yaptı. Bölgede bulunan A Haber Murat Onur detayları anlattı. Murat Onur, “Burada çillenmiş olan soğanlar var ancak daha yeni olgunlaşmış olanlar da var. Soğanların kimler tarafından döküldüğü bilinmiyor. Ekipler araştırmalarına devam ediyor.” dedi.
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