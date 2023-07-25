25 Temmuz 2023, Salı
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Çocukların 'bakkal amcası' KoopBakkal oldu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu yaşama geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu KoopBakkal Projesi yaşama geçti. 23 ildeki 356 satış noktasında pilot olarak başlayan projeyle Türk çiftçisinin ürünleri vatandaşla buluşuyor. Böylece vatandaş kaliteli ve ucuz ürün alırken aynı zamanda mahallenin "bakkal amca" kültürü de korunmuş oluyor.