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Çiftçiye büyük destek müjdesi! Ucuz gıdanın yolu kent tarımı

A Haber
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Giriş: 22.06.2022 10:07
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda fiyatlarındaki artış sonrası yeni önlemler aldı. Vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için kent tarımı teşviklerini devre alınacak. Büyükşehirlerdeki bakir arazilerde tarım yapana ciddi destek verilecek. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin detayları…
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Ucuz gıdanın yolu kent tarımı
Ucuz gıdanın yolu kent tarımı
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