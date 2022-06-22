22 Haziran 2022, Çarşamba
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Çiftçiye büyük destek müjdesi! Ucuz gıdanın yolu kent tarımı
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda fiyatlarındaki artış sonrası yeni önlemler aldı. Vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için kent tarımı teşviklerini devre alınacak. Büyükşehirlerdeki bakir arazilerde tarım yapana ciddi destek verilecek. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin detayları…