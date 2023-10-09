09 Ekim 2023, Pazartesi
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Çiftçilerin şeker pancarı hasadı başladı! Üreticiler hasat için tarlaların yolunu tutuyor
Çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyerek şeker fabrikalarına teslim ediyor. Şeker pancarında bu yıl rekolte nasıl? Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.