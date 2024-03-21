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Çiftçilere dev destek! Bu yıl çiftçilere 248 milyon Euro hibe verilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 16:49
Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında çiftçilere 248 milyon Euro hibe verecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mücahit Özendi’nin konuğu olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Murat Tunç anlattı.
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