Çiftçilere dev destek! Bu yıl çiftçilere 248 milyon Euro hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında çiftçilere 248 milyon Euro hibe verecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mücahit Özendi’nin konuğu olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Murat Tunç anlattı.

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