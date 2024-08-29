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Çiftçi kayıt sistemi başvuruları başlıyor! Kayıtlar 1 Eylül’de yapılacak

Çiftçi kayıt sistemi başvuruları başlıyor! Kayıtlar 1 Eylül’de yapılacak

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 15:49
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "çiftçi kayıt sistemi " Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 2025 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi başvuruları 1 Eylül'de başlayacak 31 Aralık'ta sona erecek.
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