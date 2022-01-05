05 Ocak 2022, Çarşamba
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CHP'li Tunç Soyer İzmir'i borca boğdu! Fitch'ten İzmir Büyükşehir'e uyarı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu Fitch'in gündemine geldi. Tunç Soyer'in skandallarıyla tükettiği İzmir'in borcunun 4 kat artarak 10 milyar lirayı aştığı ifade edilmişti. Belediyelerin sürdürebilir borçlarını inceleyen Fitch, İzmir'in borç yükünü tescilledi ve uyarıda bulundu.