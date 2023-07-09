CHP'de istenmeyen adam ilan edilen Kılıçdaroğlu'na isyan! Tanju Özcan böyle seslendi: Hangi yüzle kurultaya gelecek?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim krizi tırmandı. Partiden kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adalet ve değişim yürüyüşüne başladı. Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Özcan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha istifa çağrısı yaptı. "Onurlu bir insan gibi görevi bırakmasını beklerdim. Bize aba altından sopa gösteriyor. Kurultaya hangi yüzle gelecek" ifadesini yaptı.