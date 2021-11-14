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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gazisinden Lütfü Türkkan tepkisi

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Giriş: 14.11.2021 18:16
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, 2022 yılında banttan inmesi beklenen araçların eleman ihtiyacını karşılayacak teknik elemanlar okullarından mezun oluyor. TOGG yatırımları sonrasında da şarj istasyonları, servis ağları gibi yeni iş alanlarının da oluşması bekleniyor. Peki TOGG'da son durum ne? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar?
Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme!
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme!
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