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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı! Şehre göçü durduracak proje: Tarımköy
Tarımköy Projesi ile köyler yeniden üretim merkezi haline gelecek. Yeni iş imkânlarının yaratılmasını hedefleyen proje, şehirlere göçü durdurarak her ilin dengeli büyümesini sağlayacak. Köylerin yeniden üretim merkezi haline gelmesi sağlayacak projeyle hem ekonomiye katkı sağlanması, hem de tarım alanında Türkiye'nin yeniden şahlanması planlanıyor.