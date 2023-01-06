Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yeni konut projesi sinyali

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunurken, vatandaşlara yeni konut projesi sinyali verdi. Bakan Kurum, "İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.