01 Aralık 2022, Perşembe
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "Sinop" paylaşımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta gerçekleştirilen çalışmalarla kent meydanını, tarihi, kültürü ve medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardıklarını kaydetti. Bakan Kurum, "Surları perdeleyen yapıları temizledik. Sinop meydanını, tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık. Yeni düzenlememizle Sinop'umuzun güzelliğine güzellik kattık" dedi.