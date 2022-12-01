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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "Sinop" paylaşımı

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Giriş: 01.12.2022 11:55
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta gerçekleştirilen çalışmalarla kent meydanını, tarihi, kültürü ve medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardıklarını kaydetti. Bakan Kurum, "Surları perdeleyen yapıları temizledik. Sinop meydanını, tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık. Yeni düzenlememizle Sinop'umuzun güzelliğine güzellik kattık" dedi.
Bakan Kurum’dan Sinop paylaşımı
Bakan Kurum'dan "Sinop" paylaşımı
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