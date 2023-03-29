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Cep telefonu ithalatında vergi düzenlemesi iptal edildi! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Karar Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2023 10:02
Ticaret Bakanlığı 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak olan cep telefonu ithalatında birim gümrük kıymetini 350 dolara yükseltecek tebliği, yürürlüğe girmeden iptal etti.
Cep telefonu ithalatında vergi düzenlemesine iptal
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