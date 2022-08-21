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Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı 27 TL oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2022 16:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kuru üzüm alım fiyatını 27 lira olarak açıkladı. Peki üreticiler fiyatı nasıl karşıladı? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve Konuğu Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap aktardı.
Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı 27 TL oldu
Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı 27 TL oldu
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