Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı 27 TL oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kuru üzüm alım fiyatını 27 lira olarak açıkladı. Peki üreticiler fiyatı nasıl karşıladı? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve Konuğu Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap aktardı.