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Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı 27 TL oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kuru üzüm alım fiyatını 27 lira olarak açıkladı. Peki üreticiler fiyatı nasıl karşıladı? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve Konuğu Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap aktardı.