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Çay hasadında üçüncü sürgün! Birinci ve ikinci sürgünde rekolte 1 milyon ton üstünde

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 14:36
Doğu Karadeniz'de çay hasadı sürüyor. Çay hasadında üçüncü sürgün başladı. Birinci ve ikinci sürgünde rekolte 1 milyon ton üstünde gerçekleşti. Ayrıntılar Rize'de bulunan A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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