08 Haziran 2024, Cumartesi
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Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazının hasadına başlandı
Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde, çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı. Lezzeti kadar iriliğiyle de meşhur olan, çay bardağına sığmayan ve 1 liradan büyük olan ‘Ziraat 900' cinsi kirazlar tüketiciyle buluşuyor. Bardağa sığmayan 'Ziraat 900' cinsi kiraz piyasada 200 ile 250 TL arasında satılıyor.