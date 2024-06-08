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Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazının hasadına başlandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2024 11:31
Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde, çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı. Lezzeti kadar iriliğiyle de meşhur olan, çay bardağına sığmayan ve 1 liradan büyük olan ‘Ziraat 900' cinsi kirazlar tüketiciyle buluşuyor. Bardağa sığmayan 'Ziraat 900' cinsi kiraz piyasada 200 ile 250 TL arasında satılıyor.
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