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Castoro 10 İstanbul Boğazı’na ulaştı mı? Karadeniz gazında geri sayım

A Haber
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Giriş: 06.06.2022 09:00
Karadeniz gazını karaya taşıyacak hat için deniz tabanına boruları yerleştirecek 140 metre uzunluğundaki 'Castoro 10' isimli gemi, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçerek yolculuğuna devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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