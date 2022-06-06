Castoro 10 İstanbul Boğazı’na ulaştı mı? Karadeniz gazında geri sayım

Karadeniz gazını karaya taşıyacak hat için deniz tabanına boruları yerleştirecek 140 metre uzunluğundaki 'Castoro 10' isimli gemi, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçerek yolculuğuna devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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