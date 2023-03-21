Çarşı pazarda Ramazan alışverişi! Fiyatlar ne durumda?

11 ayın sultanı Ramazan ayı perşembe günü başlıyor. İlk teravih namazı ise yarın kılınacak. Çarşı pazarda da tatlı bir telaş var. A Haber muhabiri Esra Keskin Mısır Çarşısı'ndan detayları aktardı.

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