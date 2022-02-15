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Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru...

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2022 14:22
1915 Çanakkale köprüsünde asfaltlama çalışmaları bitti. Son dokunuşları yapılan köprünün şubat ayının sonunda açılması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.
Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru...
Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru...
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