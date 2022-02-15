15 Şubat 2022, Salı
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Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru...
1915 Çanakkale köprüsünde asfaltlama çalışmaları bitti. Son dokunuşları yapılan köprünün şubat ayının sonunda açılması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.