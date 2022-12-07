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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı anket sonuçlarını açıkladı! ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 16:09
Güncelleme:07.12.2022 16:09
Son dakika asgari ücret haberi… 2023 asgari ücretinin belirlenmesi için yapılan ilk toplantı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ile ilgili çalışması sonuçlandı. Ortaya bazı rakamlar çıktı. "İşçilerin ortak beklentisi 7 bin 630 TL, kamuoyunun beklentisi 7 bin 845 TL,  işverenlerin beklentisi 7 bin TL"...  Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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