Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kamu işçisi için flaş zam açıklaması: Hak kaybı olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu işçilerinin sorunlarının tek tek çözüldüğünü söyledi. Bakan Bilgin, "Kamuda geçici işçiler sorunu vardı. Geçici işçiler sorununu çözmek üzere önemli bir adım attık. Onu Meclis'e intikal ettirdik" dedi. Bakan Bilgin ayrıca kamu işçileriyle yürütülen toplu iş sözleşmesi protokolünün hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde çözüleceğini açıkladı.