Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den EYT açıklaması! İlk etapta KAÇ KİŞİ faydalanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme hakkında konuştu. Çalışmanın ay sonuna kadar biteceğini söyleyen Bilgin, ilk etapta 1 milyon 800 bin kişinin düzenlemeden yararlanacağını belirtti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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