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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! EYT düzenlemesinde merak edilenler...

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Giriş: 30.12.2022 13:08
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplam 4 milyon 700 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesinde maaşlarda herhangi bir kesinti yapılmayacağını söyledi. Bilgin, düzenlemenin bütçeye maliyetinin 100 milyar lira olduğunu hatırlattı.
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