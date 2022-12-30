Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! EYT düzenlemesinde merak edilenler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplam 4 milyon 700 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesinde maaşlarda herhangi bir kesinti yapılmayacağını söyledi. Bilgin, düzenlemenin bütçeye maliyetinin 100 milyar lira olduğunu hatırlattı.

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