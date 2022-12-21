Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman?

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette 4. toplantı ne zaman? sorusuna yanıt verdi. Bakan Bilgin, "Görüşmeler devam ediyor" dedi.

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