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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman?

İHA
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Giriş: 21.12.2022 12:32
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette 4. toplantı ne zaman? sorusuna yanıt verdi. Bakan Bilgin, "Görüşmeler devam ediyor" dedi.
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