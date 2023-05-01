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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Yeni kanun teklifimiz hazır

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Giriş: 01.05.2023 13:34
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Bilgin "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." dedi.
Vedat Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması
Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
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