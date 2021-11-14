14 Kasım 2021, Pazar
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması! Tarih verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den, Memur-Sen Buluşması'nda 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." ifadelerine yer verdi.