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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması! Tarih verdi

DHA
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Giriş: 14.11.2021 16:26
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den, Memur-Sen Buluşması'nda 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." ifadelerine yer verdi.
Bakan 3600 ek gösterge için tarih verdi
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