Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesiyle ilgili tarih verdi: Mart ayında neticelenir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanın merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili tarih verdi, "Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum" dedi. Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kıdem tazminatıyla ilgili sorunu çözdüğünü söyledi. İşte detaylar...

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