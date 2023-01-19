19 Ocak 2023, Perşembe
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesiyle ilgili tarih verdi: Mart ayında neticelenir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanın merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili tarih verdi, "Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum" dedi. Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kıdem tazminatıyla ilgili sorunu çözdüğünü söyledi. İşte detaylar...