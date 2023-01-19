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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesiyle ilgili tarih verdi: Mart ayında neticelenir

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Giriş: 19.01.2023 13:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanın merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili tarih verdi, "Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum" dedi. Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kıdem tazminatıyla ilgili sorunu çözdüğünü söyledi. İşte detaylar...
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