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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi

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Giriş: 23.08.2023 06:25
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, müzakere süreci tamamlanan Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik." dedi.
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