Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz en düşük ücret alan işçilerimize seyyanen 400 liranın üzerinde bir zam yaparak onları 4000 liraya çektik. Ondan sonra da yüzdelik zammı konuştuk, bunu da gerçekleştirdik. Bu Türk kamu çalışma hayatında kamu işçileri açısından sadece bir ücret artışı değil bir sosyal dengenin kurulması açısından da önemli bir adımdır" dedi.