12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den zam açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2021 10:29
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz en düşük ücret alan işçilerimize seyyanen 400 liranın üzerinde bir zam yaparak onları 4000 liraya çektik. Ondan sonra da yüzdelik zammı konuştuk, bunu da gerçekleştirdik. Bu Türk kamu çalışma hayatında kamu işçileri açısından sadece bir ücret artışı değil bir sosyal dengenin kurulması açısından da önemli bir adımdır" dedi.
İşe yerleştirmede rekor kırıldı! 200 bin barajı aşıldı
İşe yerleştirmede rekor kırıldı! 200 bin barajı aşıldı
Şahap Kavcıoğlu’ndan faiz mesajı
Şahap Kavcıoğlu'ndan "faiz" mesajı
‘Küçük Esnaf gelir vergisinden muaf olacak
‘Küçük Esnaf gelir vergisinden muaf olacak
Sanayide çarklar dönüyor! Kritik veriler açıklandı
Sanayide çarklar dönüyor! Kritik veriler açıklandı
Bakan Vedat Bilgin’den zam açıklaması
Bakan Vedat Bilgin'den zam açıklaması
Merkez Bankası’ndan faiz mesajı
Merkez Bankası'ndan "faiz" mesajı
Flaş rezerv ve enflasyon açıklaması
Flaş rezerv ve enflasyon açıklaması
3600 ek gösterge açıklaması
3600 ek gösterge açıklaması
Piyasalarda gözler Kavcıoğlu’nda
Piyasalarda gözler Kavcıoğlu'nda
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Enerji faturasının yarısı devletten
Enerji faturasının yarısı devletten
Daha Fazla Video Göster