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Çalışma Bakanlığında devir teslim! Vedat Bilgin görevi Vedat Işıkhan’a devretti

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Giriş: 05.06.2023 12:12
Son dakika haberleri… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti. Yeni bakan Vedat Işıkhan görevi Vedat Bilgin’den aldı.
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