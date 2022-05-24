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Çalışma Bakanı Bilgin, Başkan Erdoğan'a 3600 ek gösterge sunumu yapacak

A Haber
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Giriş: 24.05.2022 15:33
Güncelleme:24.05.2022 15:34
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunum hazırlıyor. Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuşta anlattı.

3600 gösterme çalışmaları bu hafta bitmeden tamamlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalarda gelinen noktayla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapacak. Bu sunumdan sonra Başkan Erdoğan detayları kamuoyu ile paylaşacak.

Geçtiğimiz süreçte Çalışma Bakanlığı yetkilileri MEMUR-SEN ile iki defa masaya oturdu. Burada talepler dinlendi. 4 meslek grubunu ilgilendiren ve yüzde 25 artışa neden olabilecek hem emekli ikramiyeleri hem de emekli maaşları burada söz konusu.

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