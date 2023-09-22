22 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Çalışan yeni anneye her doğumda 3 farklı ödeme

Çalışan yeni anneye her doğumda 3 farklı ödeme

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2023 14:25
Çalışan yeni anneye her doğumda 3 farklı ödeme. Maaşa göre kim ne kadar alır? Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez ve konuğu aktardı.
Çalışan yeni anneye her doğumda 3 farklı ödeme
Çalışan yeni anneye her doğumda 3 farklı ödeme
TOKİ’den yüzde 25 indirim fırsatı
TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı
Altın fiyatı yükselir mi düşer mi?
Altın fiyatı yükselir mi düşer mi?
8 aylık dönemde yüzde 24 arttı!
8 aylık dönemde yüzde 24 arttı!
Emekliye yüzde 50 zam!
Emekliye yüzde 50 zam!
Faiz kararı açıklandı!
Faiz kararı açıklandı!
BES’ten para çekme imkanı!
BES'ten para çekme imkanı!
Yükselir mi düşer mi? Gram için rakam verdi
Yükselir mi düşer mi? Gram için rakam verdi
Bağ-Kur’luya erken emeklilik geliyor
Bağ-Kur'luya erken emeklilik geliyor
MB’nin faiz kararı ne olacak?
MB'nin faiz kararı ne olacak?
Emekliye ara zamda takvim netleşti
Emekliye ara zamda takvim netleşti
Milyonlara erken emeklilik hakkı!
Milyonlara erken emeklilik hakkı!
Daha Fazla Video Göster