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Çalışan kadına bakım desteği! Anneler kısmı ve esnek çalışma

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 10:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’nin seçim beyannamesi 2 gün önce açıklandı. Beyannamede çalışan kadına sağlanacak özel desteklerde dikkatleri çekti. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

ÇALIŞAN KADINA BAKIM DESTEĞİ

*ÇALIŞAN ANNELERE KISMİ VE ESNEK ÇALIŞMA GELECEK

*EĞİTİMLİ ÇOCUK BAKICILARININ KAYITLI İSTİHDAMI DESTEKLENECEK

*KADINLAR İÇİN İŞ VE AİLE YAŞAMI DENGESİ KURULACAK

*ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILACAK

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