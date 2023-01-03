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Çalışan EYT'linin maaşı artacak

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Giriş: 03.01.2023 16:01
Emekli olup da çalışmaya devam edenlere 3 önemli avantaj. EYT'linin elde edeceği o avantajlar neler? Tüm detayları konuğumuz Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen aktardı.
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