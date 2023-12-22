Çalışan emekliye ikramiye ne zaman?

Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin ödeme tarihi netleşmeye başladı. Buna göre bütçe görüşmeleri sebebiyle ara verilen torba yasa teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. İkramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta hesaplara aktarılması bekleniyor.

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