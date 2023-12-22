22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Çalışan emekliye ikramiye ne zaman?

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2023 10:14
Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin ödeme tarihi netleşmeye başladı. Buna göre bütçe görüşmeleri sebebiyle ara verilen torba yasa teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. İkramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta hesaplara aktarılması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Turkuvaz Medya’da ekonomi zirvesi
Turkuvaz Medya'da ekonomi zirvesi
Etiketlerde asgari ücret fırsatçılığı
Etiketlerde asgari ücret fırsatçılığı
Emekli dilekçesi ne zaman verilmeli?
Emekli dilekçesi ne zaman verilmeli?
Çalışan emekliye ikramiye ne zaman?
Çalışan emekliye ikramiye ne zaman?
Sakarya’da alt yapı sorunu çözüldü
Sakarya'da alt yapı sorunu çözüldü
Ekonominin kalbi Turkuvaz’da atacak!
Ekonominin kalbi Turkuvaz’da atacak!
Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücrette zam aralığı netleşti!
Asgari ücrette zam aralığı netleşti!
Star Rafinerisi kapasite artırıyor
Star Rafinerisi kapasite artırıyor
Bu rakam ilk defa söylendi!
Bu rakam ilk defa söylendi!
Kredi kartı faizlerinde artış yok
Kredi kartı faizlerinde artış yok
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Daha Fazla Video Göster