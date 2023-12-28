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Çalışan emekliye ikramiye Meclis’ten geçti! Torba kanun teklifinde neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 08:47
Çalışan emeklilere tek sefere mahsus 5 bin liralık ikramiye verilmesini de içeren düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Düzenleme Resmi Gazete'de de yayımlandı. Böylelikle iki gün içinde 4 milyon 600 binden fazla çalışan emekliye 23,4 milyar lira tutarında ödeme yapılacak.
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