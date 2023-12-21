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Çalışan emekliye ikramiye 29 Aralık'ta! Torba yasa görüşmeleri en geç çarşamba günü tamamlanacak

A Haber
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Giriş: 21.12.2023 13:35
Güncelleme:21.12.2023 13:35
Çalışan emekliye bir defaya mahsus ödenecek 5 bin lira ikramiye için tarih netleşti. 29 Aralık’ta paralar hesapta olacak. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş Ankara'dan aktardı.
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