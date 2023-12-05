Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? A Haber'de tarih verildi

Milyonlar çalışan emeklinin beklediği 5 bin TL'lik ikramiye müjdesi için tarih belli oluyor! Çalışan emekliye verilecek 5 bin TL'lik ikramiyenin düzenlemesi bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Peki, çalıaşn emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ne zaman yatacak? A Haber'de tarih verildi.