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Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? A Haber'de tarih verildi

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Giriş: 05.12.2023 19:32
Güncelleme:05.12.2023 19:34
Milyonlar çalışan emeklinin beklediği 5 bin TL'lik ikramiye müjdesi için tarih belli oluyor! Çalışan emekliye verilecek 5 bin TL'lik ikramiyenin düzenlemesi bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Peki, çalıaşn emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ne zaman yatacak? A Haber'de tarih verildi.
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak?
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