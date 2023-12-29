Çalışan emekliye 5 bin TL bugün yatırılacak

"5 bin TL ikramiye yattı mı son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Çalışan emeklilere yönelik beklenen ikramiye müjdesi geldi. İkramiyelerle ilgili kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, emeklilere yapılacak söz konusu ödemelerin tarihi açıklandı.

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