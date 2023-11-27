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Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 10:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de 5.000 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemelerinin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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