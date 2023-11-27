Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de 5.000 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemelerinin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

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